Посол в России Бен Цви раскрыл планы Израиля по столкновению с Ираном

Фото: iStock/Rainer Puster
Израиль не планирует воевать против Ирана, однако ответит на попытку создания угрозы на границе. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
Ранее стало известно, что начальник генштаба США Чарльз Браун призвал власти Тегерана отказаться от участия в палестино-иранском конфликте, поскольку в настоящее время необходимо урегулировать сложившуюся ситуацию, а не разжигать войну с участием нескольких арабских государств.
Читайте также:
Аналитик Юшков: «Все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана»
В США призвали Иран отказаться от в войны Израиля и ХАМАС
WSJ: Иран помогал ХАМАС осуществить атаку на Израиль
Анастасия Чинкова