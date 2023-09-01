Посол РФ в ЦАР Бикантов: Благодаря помощи России ЦАР сохранила суверенитет

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Послом РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией.
«Благодаря оперативной помощи наших бойцов ЦАР сохранила суверенитет, территориальную целостность, обеспечила безопасность, отбила атаки незаконных вооружённых формирований», — прокомментировал в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой Бикантов.
Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.
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