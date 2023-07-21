Посол РФ заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию в различных регионах мира.
По его словам, Штаты и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Российский посол отметил, что западные страны создают провокации, затем проверяют Россию и ее отношение к этому.
Прежде Антонов заявил, что США открыто поощряют зверства украинских нацистов.
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Российский посол отметил, что западные страны создают провокации, затем проверяют Россию и ее отношение к этому.
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Анастасия Крестьянова