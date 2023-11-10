Посол России ответил на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

Посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил, что заявления МИД Франции о «вмешательстве» РФ в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже возмутительны и направлены на ухудшение отношений Москвы и Парижа. Об этом Мешков сообщил журналистам в Париже после церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, воевавшим во Франции во время Первой мировой войны.