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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут добиться урегулирования конфликта на Украине, если перестанут отправлять Киеву вооружение. Такое заявление он сделал в телеграм-канале.
Как считает Антонов, Штаты продолжают ставить на решение кризиса силой и попытки «измотать и обескровить Россию». Он также обратил внимание на то, что новый пакет помощи Украине не поможет в решении поставленных Америкой задач.
«Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития», — добавил Антонов.
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