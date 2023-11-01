Посол России Рудаков оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана

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Вероятность возникновения полноценного столкновения Израиля и Ливана на фоне эскалации палестино-израильского конфликта оценивается как 50 на 50. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Ливане Александр Рудаков.
Он отметил, что конфликт между Израилем и Ливаном может не перейти в полноценное столкновение и остаться на уровне допустимой самообороны. К тому же, если ситуация между Палестиной и Израилем будет улучшаться, вероятность начала вооружённого конфликта с Ливаном сойдёт на нет.
Однако существует и противоположная ситуация. Настрой Израиля показывает, что страна намерена и дальше продолжать ведение боевых действий. Такая стратегия государства может вызвать так называемый «эффект домино», что поспособствует привлечению в конфликт и соседнего Ливана.
Таким образом, посол оценивает вероятность эскалации как 50 на 50, но уточняет, что правительство Ливана готовится к худшему исходу.
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Однако существует и противоположная ситуация. Настрой Израиля показывает, что страна намерена и дальше продолжать ведение боевых действий. Такая стратегия государства может вызвать так называемый «эффект домино», что поспособствует привлечению в конфликт и соседнего Ливана.
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Анастасия Чинкова