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Посол России в Белоруссии Грызлов рассказал, что будет в случае нападения на Белоруссию

20 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Россия будет воспринимать любые нападения на Белоруссию, как атаку на РФ. Об этом сообщил в интервью белорусскому телеканалу СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Он добавил, что президент России Владимир Путин чётко сообщил об условиях сотрудничества России и Белоруссии. Если какая-либо третья сторона нападёт на Белоруссию, РФ сможет применить любое оружие для защиты дружеского государства. Такие действия предполагает Военная доктрина Российской Федерации.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна защитит Россию в случае нападения недружественных стран НАТО.

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#белоруссия
#россия
#нападение
#защита
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Зеленский прокомментировал слова Йенсена об условиях вступления Украины в НАТО
20 августа 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прокомментировал заявления НАТО о вступлении Украины в альянс только после уступок части территорий России. Его слова передаёт издание «РБК Украина».
«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», – сказал Зеленский.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, Украина сможет вступить в альянс только если уступит часть территорий России. Впоследствии он опроверг своё заявление. Но обозреватель издания Advance Д. Марьянович уверен, что эти слова были сказаны не случайно. По его мнению, это было предупреждение, за которым последует склонение Украины к проведению мирных переговоров. Страны НАТО разочаровались в безуспешном контрнаступлении ВСУ, поэтому больше не видят положительных исходов сложившейся ситуации.

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#владимир зеленский
#нато
#украина
#конфликт
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Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в «отмывании денег», выделенных на оборону
20 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский занимается отмыванием денег, а не спасением ВСУ от атак российских войск. Об этом в эфире NEWSROOM сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его мнению, именно на это направлено решение главы государства об укреплении обороны на Харьковском направлении.

Он также уточнил, что коррупционная проблема охватила всю оборонную отрасль Украины, из-за чего страна несёт постоянные потери. Военные не снабжены необходимым снаряжением, а системы ПВО неэффективны. Всё это создаёт огромную угрозу безопасности Украины.

«Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ», — сказал в заключение Кривонос.

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#владимир зеленский
#оборона
#финансирование
#всу
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Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16
20 августа 2023, 19:37

Фото: iStock/A-Basler

В Минобороны Дании заявили о готовности к передаче Украине 19 истребителей F-16. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды. Вместе с премьер-министром страны Марком Рютте они обсудили поставки вооружения. В результате переговоров Зеленскому удалось договориться о поставке 42-х истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

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#владимир зеленский
#поставки
#самолёты
#европа
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Шольц: Германия не хочет войны между Россией и НАТО
20 августа 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн 18 августа заявила, что нужно как можно скорее передать Украине крылатые ракеты Taurus. Отвечая на вопрос, почему это до сих пор не сделано, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но совсем не хочет войны между НАТО и Россией.
В ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых граждан, Шольц отметил, что Германия должна помогать Киеву и активно это делает. Однако, по его словам, Берлин тщательно взвешивает каждое решение по оказанию той или иной помощи, а также обсуждает эти решения со своими союзниками.

Главным спорным пунктом поставок систем Taurus Киеву является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До нынешнего времени Германия принципиально не поставляла Украине вооружений, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. В немецком экспертном сообществе обсуждается вопрос возможности перепрограммирования ракет таким образом, чтобы ограничит их дальность. 

Ранее Россия направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений киевскому режиму. Глава российского МД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законными целями для России.

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#россия
#оружие
#сергей лавров
#германия
#нато
#шольц
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Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления
20 августа 2023, 17:52

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО может вынудить президента Украины Владимира Зеленского сдаться после провала контрнаступления. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, что, если Украина уступит территории России, она будет принята в альянс. Позднее он опроверг своё заявление.

При этом, журналист издания Advance считает, что эти слова были сказаны неслучайно, они были сигналом для Киева.

Марьянович считает, что НАТО сейчас и правда выгодно склонить Украину к передаче территорий и проведению мирных переговоров, поскольку контрнаступление явно заводит страну в тупик.

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#нато
#украина
#сво
#контрнаступление
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Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля
20 августа 2023, 17:29

Фото: istockphoto/Anderson Piza

Киев выдвинул Израилю ультиматум. Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны. Сообщение об этом появилось на сайте посольства Украины в Израиле.
В сообщении дипломатической миссии в ультимативной форме заявлено, что если депортация граждан Украины из Израиля не прекратится, то Киев закроет въезд для еврейских паломников в Умань и приостановит соглашение об отмене виз с Израилем. Посол Незалежной в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что Украина не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Он также добавил, что проект отмены соглашений о безвизовом въезде уже на столе правительства.

Ежегодно тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила брацлавского хасидизма рабби Нахмана, который жил на рубеже XVIII-XIX веков. Паломничество приурочено к празднованию еврейского Нового года Рош-ха-Шана. В этом году он будет отмечаться 15-17 сентября. Каждый правоверный еврей-хасид считает своим долгом посетить могилу рабби Нахмана хотя бы раз в жизни.

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#израиль
#соглашение
#проект
#украина
#посол
#киев
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В Минфине ФРГ предложили выделять по 5 млрд евро в год на военную помощь Украине
20 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/andriano_cz

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно тратить пять млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время на военную и гуманитарную помощь Украине уже затрачена сумма в 22 млрд евро. Теперь планируется внести в план ежегодные затраты в размере пяти млрд евро. Окончательное решение примет законодатель.

При этом, Линднер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Также он заявил, что, несмотря на всю трудность финансирования ВСУ, Германия готова помогать, поскольку возможное ухудшение ситуации на Украине приведёт огромное количество беженцев в ФРГ.

Ранее сообщалось, что 14 августа Кристиан Линднер посетил Киев. Это был первый с начала СВО визит министра финансов ФРГ на Украину.

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#германия
#украина
#помощь
#финансирование
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Бывший советник Кучмы Соскин назвал Украину концлагерем
20 августа 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Zeferli

Бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTybe жестко обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что режим нынешнего украинского лидера не способен защитить страну, а самого Зеленского сравнил с диктатором.
Политик констатировал, что принятый Зеленским закон «О медиа», устанавливающий контроль государства над средствами массовой информации и запрещающий освещение действия России в положительном ключе, установил в стране режим информационного концлагеря, а сам украинский президент стал настоящим диктатором.

Соскин также отметил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение в ходе контрнаступления, а киевские власти не в состоянии обеспечить надлежащую защиту городов, домов и людей. Он добавил, что в Верховный совет Украины можно «посадить шимпанзе», которые будут справляться со своими обязанностями ничуть не хуже тех людей, которые занимают там посты в настоящее время.

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#режим
#всу
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Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16
20 августа 2023, 15:41

Фото: istockphoto/:Maikel de Vaan

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей f-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.
Напомним, именно Рютте еще в 2016 году заявлял, что Украина не будет принята в Евросоюз. Именно в Нидерландах проводился референдум о признании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украины. По его итогам большинство жителей твердо заявили, что не желают видеть Украину в составе Европейского Союза, передает телеграм-канал BRIEF.

Что касается истребителей, то Рютте затруднился назвать точное количество F-16, которые будут направлены на Украину. Премьер Нидерландов назвал цифру «42» применительно к общему количеству самолетов, имеющихся в наличии у страны.

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#украина
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#референдум
#евросоюз
#владимир зеленский
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