Посол России в Белоруссии Грызлов рассказал, что будет в случае нападения на Белоруссию

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Россия будет воспринимать любые нападения на Белоруссию, как атаку на РФ. Об этом сообщил в интервью белорусскому телеканалу СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна защитит Россию в случае нападения недружественных стран НАТО.
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