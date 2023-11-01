Посол России в Израиле: В секторе Газа ожидают эвакуации около 600 россиян

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Около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, сообщил в эфире телеканала «Звезда» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Их начнут вывозить, как только откроют границу.
«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. <...> Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал посол.
Анатолий Викторов добавил, что для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, а также задействованы автобусы и самолёты.
Начиная со 2 ноября, территорию сектора Газа через КПП «Рафах» будут покидать около тысячи иностранцев. Они будут переправляться в Египет. Кроме того, эвакуации подлежат люди с двойным гражданством, а также палестинские сотрудники международных организаций, действующих в стране.
Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.
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Анатолий Викторов добавил, что для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, а также задействованы автобусы и самолёты.
Ранее сообщалось, что дипломаты, на фоне первой совершённой эвакуации иностранцев, начали обсуждать перемещение ещё тысячи граждан других государств на следующий день, 2 ноября. Благодаря сегодняшней эвакуации, сектор Газа покинули более 500 иностранцев. Отмечалось, что вместе с ними были вывезены из анклава раненые палестинцы и граждане с двойным гражданством.
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Артем Путинцев