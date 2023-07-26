Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил свое возмущение продолжением поставок вооружения из США в Украину. Он подчеркнул, что это противоречит нормам морали и здравого смысла и ведет к увеличению человеческого страдания и смертей, передает РИА Новости.