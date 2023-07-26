Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине

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Российский посол в США Анатолий Антонов выразил свое возмущение продолжением поставок вооружения из США в Украину. Он подчеркнул, что это противоречит нормам морали и здравого смысла и ведет к увеличению человеческого страдания и смертей, передает РИА Новости.
Во вторник США объявили о предоставлении 43-го пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.
«Можно с уверенностью сказать: боеприпасы и ракеты, за которые заплатили миллиарды долларов американские налогоплательщики, станут причиной разрушения городов и заминированных полей, а также будут означать искалеченные жизни», — добавил он.
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«Вашингтон продолжает беззаконно поставлять оружие своим украинским подопечным, что противоречит как морали, так и здравому смыслу», — подчеркнул дипломат в своем обращении к прессе.
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Артем Кузьмин