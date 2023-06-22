Посол России высказался об ответных мерах в случае удара по Крыму

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Посол Келин оценил вероятность ответных мер в случае нанесения Украиной удара по Крыму
Российский посол в Великобритании Андрей Келин выразил мнение о том, что в случае агрессивных действий со стороны Вооруженных сил Украины против Крыма, Россия может предпринять ответные меры. Он заявил об этом в ходе беседы с Марком Остином на телеканале Sky News.
Келин подчеркнул, что Украине следует тщательно взвешивать последствия и рассчитывать на возможные реакции со стороны России в случае осуществления военных действий против Крыма.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что ВСУ планирует нанести удары по территории РФ, в том числе по Крыму, ракетами Himars и Storm Shadow
«Если — и акцентирую внимание на слове если — Украина планирует использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, поставленные Британией, против Крыма, который является частью России, то следует рассматривать различные варианты ответа», — выразился дипломат.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что ВСУ планирует нанести удары по территории РФ, в том числе по Крыму, ракетами Himars и Storm Shadow
Артем Кузьмин