Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича

Фото: iStock.com/Maddie Red Photography
Американский посол в России Линн Трейси в понедельник, 3 июля, посетила обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Такую информацию подтвердили в дипломатическом ведомстве РИА Новости.
«Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», – подчеркнули в американском посольстве.
Известно, что благодаря активному реагированию сотрудников ФСБ была пресечена противоправная работа корреспондента американского издания WSJ в России.
Читайте также:
По решению суда журналист WSJ Гершкович остался в СИЗО;
Арестованный Гершкович отправил родным письмо на русском языке о тюремной каше;
В Вашингтоне готовы к «креативным» решениям по делу Гершковича.
Андрей Гаврилов