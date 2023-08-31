Посол США в Японии выразил пылкое желание отведать морепродукты из Фукусимы

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Американский посол в Японии Рам Эмануэль выразил свое предвкушение от предстоящего визита в префектуру Фукусима, который запланирован на четверг. Он подчеркнул, что с нетерпением ожидает возможности попробовать местные морепродукты и приобрести известные фукусимские персики.
«Мой визит в регион Фукусима на этой неделе имеет как дипломатическое значение, так и личную цель — более глубоко понять способность этого района к восстановлению... Я надеюсь увидеть собственными глазами прогресс, достигнутый в Фукусиме, и прослушать истории местных жителей о мерах, предпринятых для обеспечения их безопасности и благополучия», — написал дипломат в своей статье для японской газеты «Никкэй».Эмануэль также подчеркнул, что он абсолютно уверен, что морепродукты, которые он попробую, и рассказы, которые услышит, будут «проявлением преданности, настойчивости и достоинства, которые японцы продемонстрировали на своем пути».
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Артем Кузьмин