Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского

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Посол Украины вызван в Польшу из-за заявлений президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство РАР.
В связи с критикой президента Украины в адрес Польши за отказ от зернового эмбарго, было принято решение о вызове посла в МИД страны. Также, глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что подобные высказывания украинского президента «не к месту».
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Анастасия Крестьянова