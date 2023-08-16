Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке

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Москва занимается вопросом разработки альтернативы черноморской зерновой сделке для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, пишет издание IHA.
По его словам, данное обсуждение Россия проводит со своими партнерами.
Ерхов отметил, что Москва вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. После того, как будут выполнены все условия договоренностей сторонами соглашения, зерновая сделка будет возобновлена в полном объеме, отметил посол.
Он также подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам по данному вопросу с турецкой стороной.
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Ерхов отметил, что Москва вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. После того, как будут выполнены все условия договоренностей сторонами соглашения, зерновая сделка будет возобновлена в полном объеме, отметил посол.
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Анастасия Крестьянова