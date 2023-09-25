Посол в ФРГ Нечаев: Россия настаивает на прозрачном расследовании по «Северным потокам»

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Россия продолжит призывать к проведению максимально прозрачного расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в Telegram-канале дипмиссии написал посол России в Германии Сергей Нечаев.
Он отметил, что данный инцидент стал одним из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, от которого пострадала не только Россия, но и Германия.
Нечаев также уточнил, что виновники этого теракта должны быть наказаны, чтобы избежать повторных атак.
Кроме того, посол добавил, что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно.
Напомним, что террористическая атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли год назад – 26 сентября 2022 года. Одной из причин этого происшествия, по мнению представителей Германии, Швеции и Дании, стала диверсия.
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Нечаев также уточнил, что виновники этого теракта должны быть наказаны, чтобы избежать повторных атак.
Напомним, что террористическая атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли год назад – 26 сентября 2022 года. Одной из причин этого происшествия, по мнению представителей Германии, Швеции и Дании, стала диверсия.
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Анастасия Чинкова