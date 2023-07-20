Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

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Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон официально уведомил российский МИД о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве.
Согласно заявлению исландского дипломатического ведомства, Исландия направила обращение Москве об ограничении работы посольства в Рейкьявике.
Посольство Исландии в Москве перестанет работать с 1 августа, заявил Ханнессон.
Ранее сообщалось, что МИД РФ вызвал посла Молдавии. Москва приняла соответствующее решение в связи с политикой Кишинева, которая направлена против РФ.
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Посольство Исландии в Москве перестанет работать с 1 августа, заявил Ханнессон.
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Анастасия Крестьянова