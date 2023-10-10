Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян

7 октября палестинская группировка ХАМАС из сектора Газа выпустила по территории Израиля пять тысяч ракет, после чего вторглась в приграничные районы страны. Ответными действиями Израиля стали массированные обстрелы сектора Газа. Обострение израильско-палестинского конфликта и его продолжающееся усугубление приковало к себе внимание всего мира. Редакция «Радио» расскажет о реакции политиков и мирового сообщества на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.