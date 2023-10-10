Посольство прилагает усилия для поиска пропавших в Израиле россиян

Фото: iStock/macky_ch
Посольство РФ в Израиле прилагает максимум усилий для установления местонахождения пропавших россиян из-за эскалации в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
В российском посольстве отметили, что его представители находятся в контакте с родственниками пропавших людей.
Напомним, пропавших без вести числятся четверо россиян. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о двух погибших гражданах РФ из-за эскалации израильско-палестинского конфликта.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы.
Читайте также:
Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
В ХАМАС назвали призыв Израиля к палестинцам в Газе подготовкой к геноциду
В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле
Напомним, пропавших без вести числятся четверо россиян. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о двух погибших гражданах РФ из-за эскалации израильско-палестинского конфликта.
Читайте также:
Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
В ХАМАС назвали призыв Израиля к палестинцам в Газе подготовкой к геноциду
В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле
Екатерина Коршунова