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Как считают в диппредставительстве, объявленные нововведения, «по сути, позволяют перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим»
Посольство России в столице Великобритании выразило своё неодобрение в отношении недавно предложенного британским правительством законодательного акта, согласно которому санкции против России будут поддерживаться до тех пор, пока Москва не компенсирует Украине убытки. Диппредставительство охарактеризовало данное решение как конфискацию чужой собственности, передает ТАСС.
«Мы отмечаем, что в санкционной политике британского правительства появились новые элементы. Среди них — стремление заставить нашу страну уплатить так называемые „компенсации“ властям Киева», — говорится в заявлении посольства.
Диппредставительство также утверждает, что «Украинский вопрос стал лишь предлогом для наложения незаконных односторонних санкций со стороны Запада с целью подавления экономического прогресса и геополитического ограничения России».
Далее уточняется, что «эти меры были введены задолго до этого под вымышленными предлогами, такими как присоединение Крыма и сопротивление жителей Донбасса киевским властям в 2014 году. Специальная военная операция России стала катализатором для усиления давления со стороны Великобритании».
Российское посольство в Лондоне отреагировало на принятие в Великобритании законодательства, согласно которому санкции против России будут поддерживаться до момента, когда Москва не выплатит компенсации Украине. Посольство подчеркнуло, что это может привести к тому, что санкции против России станут неограниченными по сроку.
«Мы отмечаем, что в санкционной политике британского правительства появились новые элементы. Среди них — стремление заставить нашу страну уплатить так называемые „компенсации“ властям Киева», — говорится в заявлении посольства.
Далее уточняется, что «эти меры были введены задолго до этого под вымышленными предлогами, такими как присоединение Крыма и сопротивление жителей Донбасса киевским властям в 2014 году. Специальная военная операция России стала катализатором для усиления давления со стороны Великобритании».
Российское посольство в Лондоне отреагировало на принятие в Великобритании законодательства, согласно которому санкции против России будут поддерживаться до момента, когда Москва не выплатит компенсации Украине. Посольство подчеркнуло, что это может привести к тому, что санкции против России станут неограниченными по сроку.
Артем Кузьмин