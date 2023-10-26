Посольство РФ не подтвердило данные о погибших россиянах при стрельбе в США

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В результате массовой стрельбы в штате Мэн 26 октября погибли не менее 22 человек. По информации, полученной от российского посольства в США, на данный момент нет информации о российских гражданах среди жертв этой трагедии, передает ТАСС.
«Посольство Российской Федерации в США внимательно следит за ситуацией в Мэне. На данный момент у нас нет информации о пострадавших гражданах России», — сообщил глава пресс-службы дипломатического представительства Игорь Гиренко.Читайте также:
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