Посольство РФ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии

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В Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — говорится в публикации.
Уточняется, что Словакия в своей внутриполитической борьбе взялась за "антироссийскую карту", что негативно скажется на взаимоотношениях двух стран, которые ранее могли называться дружескими. При этом Словакия намеренно закрывает глаза на очевидное влияние США, подчеркнули в российском посольстве.
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