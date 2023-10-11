Посольство РФ предполагает, что погибших в Израиле россиян может быть больше

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Погибших и пропавших без вести российских граждан в Израиле может быть гораздо больше, чем предполагается. Такое заявление сделал посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов в рамках дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения конфликта в регионе.
«К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — сказал Викторов.
Однако он отметил, что может опираться только на те данные, которые предоставлены и подтверждены Израилем.
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