Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления

Фото: iStock/Barks_japan
Посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать опасные вооружения Украине ради поддержки провалившегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.
«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве, комментируя новый пакет военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов.Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Шеф американской дипломатии отметил, что все вооружения и техника »поступят из запасов Министерства обороны» Соединённых Штатов.
Читайте также:
Блинкен: Стоимость нового пакета помощи Киеву оценивается в $128 млн
Артем Путинцев