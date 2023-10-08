Посольство РФ в Израиле проверяет информацию о похищении россиянок боевиками ХАМАС

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В посольстве РФ в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что боевики ХАМАС в субботу, 7 октября, похитили 10 девушек недалеко от сектора Газа. Уточняется, что среди них были две с русскими именами и фамилиями.
В посольстве отметили, что в настоящее время трудно определить наличие российского гражданства, поскольку девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства РФ в Израиле.
Также уточняется, что не было получено каких-либо обращений от родственников девушек.
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В посольстве отметили, что в настоящее время трудно определить наличие российского гражданства, поскольку девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства РФ в Израиле.
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Анастасия Чинкова