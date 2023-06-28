Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение

По мнению российского дипломатического ведомства, продолжающиеся поставки оружия на Украину могут свидетельствовать только об этом

«Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — говорится в документе.









Пресс-служба российского посольства в США распространила 27 июня заявление, в котором прокомментировала выделение Белым домом очередного пакета военной помощи Украине.Российские дипломаты отметили, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат, а Киев выступает лишь марионеткой американской администрации, которая толкает своих подопечных на все более и более отчаянные авантюры.