Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение

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По мнению российского дипломатического ведомства, продолжающиеся поставки оружия на Украину могут свидетельствовать только об этом
Пресс-служба российского посольства в США распространила 27 июня заявление, в котором прокомментировала выделение Белым домом очередного пакета военной помощи Украине.
Российские дипломаты отметили, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат, а Киев выступает лишь марионеткой американской администрации, которая толкает своих подопечных на все более и более отчаянные авантюры.
Напомним, что во вторник Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли снаряды для комплексов ПВО Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, а также бронемашины Stryker.
Ранее «Радио 1» писало о том, что группа американских конгрессменов обратилась к президенту Джо Байдену, призывая последнего начать поставки кассетных боеприпасов Украине для решения проблем с оружием и нехваткой боеприпасов.
«Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — говорится в документе.
Напомним, что во вторник Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли снаряды для комплексов ПВО Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, а также бронемашины Stryker.
Ранее «Радио 1» писало о том, что группа американских конгрессменов обратилась к президенту Джо Байдену, призывая последнего начать поставки кассетных боеприпасов Украине для решения проблем с оружием и нехваткой боеприпасов.
Артем Путинцев