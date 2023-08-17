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Посольство РФ в Вашингтоне: США строят биолаборатории у российских границ

17 августа 2023, 18:20

Фото: istockphoto/Totojang

Соединенные Штаты распространяют биолаборатории по всему миру, застраивая ими районы у российских границ, чтобы формировать искусственные очаги инфекций. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В сообщении российской дипломатической миссии указано, что США нагло и безнаказанно под видом мониторинга заболеваемости разбрасывают свои биолаборатории в разных уголках мира. А также застраивают такими «научными» учреждениями периметр границ России. Дипломаты подчеркнули, что это делается американцами исключительно для того, чтобы иметь возможность искусственно создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать очаги инфекций и управлять эпидемиями.

Особенно беспокоит российских дипломатов активность, развернутая Пентагоном на Украине. США уже втянули в свои сомнительные проекты десятки государственных учреждений и частных компаний страны. В российском дипломатическом представительстве указали, что такие действия Вашингтона требуют правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных организаций.

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#граница
#украина
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Кремль: Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана
17 августа 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Первым делом Путин выразил свои соболезнования из-за произошедшего 13 августа теракта в мечети Шираза.

В ходе разговора лидеры государств обсудили желание Тегерана вступить в БРИКС, а также дальнейшее взаимодействие с учётом участия государства в Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, они заявили, что российско-иранские отношения развиваются в положительной перспективе. Лидеры государств приняли единогласное решение о необходимости продолжения развития сотрудничества в энергетической, торговой и транспортно-логистических отраслях.

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#владимир путин
#иран
#россия
#сотрудничество
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Заявления на ДЭГ подали уже более 5% подмосковных избирателей
17 августа 2023, 18:40

Фото: Istockphoto / golubovy

ЦИК зарегистрировал уже более 313,5 тыс заявлений от подмосковных избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«По состоянию на 10 утра 10 августа ЦИК России обработал 313 тыс 568 заявлений избирателей Московской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Это 5,2% от общей численности избирателей региона», – говорится в сообщении. 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Медведев поддержал слова Саркози о Крыме
Медведев назвал смелым заявление Саркози о Крыме
17 августа 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал слова бывшего президента Франции Николя Саркози о Крыме. Об этом написал на своей странице в Twitter.
Напомним, Саркози заявил, что идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия. При этом, бывший глава Франции выступил за проведение международных референдумов как в Крыму, так и в остальных вновь присоединенных регионов России. Это необходимо для окончательного закрытия вопроса с возвращением территорий Украине, считает Саркози.

«Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Возьмем, к примеру Николя Саркози, который помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и не утратил здравого смысла по сей день. Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

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#дмитрий медведев
#франция
#крым
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Европеист Фёдоров объяснил высказывание Саркози о Крыме
Европеист Фёдоров: «В больших симпатиях к России Саркози трудно заподозрить»
17 августа 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что высказывание экс-президента Франции Николя Саркози о том, что Крым исторически является российской территории, вызваны не симпатией к нашей стране, а прагматизмом.
«В больших симпатиях к России Саркози трудно заподозрить. Он занимает прагматичную позицию и ничем не рискует, так как ушёл из политики. Но он как французский политик, не раз встречался с Макроном, призывал соратников по партии «Республиканцы», находящихся в оппозиции к действующему лидеру страну, поддержать руководителя государства», — объяснил в беседе с NEWS.ru Фёдоров.

Он подчеркнул, что о принадлежности Крыма России заявляли и другие французские политики.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия.

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#украина
#крым
#россия
#франция
#политика
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Зеленский уволил всех областных военкомов Украины
17 августа 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов. Указ об этом, подписанный им сегодня, 17 августа, опубликован на сайте главы государства.
Таким образом, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 августа «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины». Контроль за выполнением этого решения будет осуществлять секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает RT.

По результатам проверки было возбуждено 112 уголовных дел о взяточничестве и мошенничестве. Зеленский анонсировал увольнение военкомов, погрязших в коррупции, еще 11 августа и заявил, что им на смену придут те, кто получил ранения в ходе боевых действий.

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#проверки
#контроль
#страны
#увольнение
#зеленский
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Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие после выхода из декрета
17 августа 2023, 16:55

Фото: istockphoto/mizar_21984

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение родителями права на получение пособия по уходу за ребенком после выхода из декретного отпуска вплоть до достижения ребенком возраста полутора лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В документе изложено поручение правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательные акты. Согласно нововведениям, будет предусмотрено сохранение права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Отмечается, что сроком исполнения поручения названо 1 октября 2024 года. Ответственными за исполнение поручения названы премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

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#владимир путин
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Политолог Кошкин: «Польша готовится выступить против Союзного государства РФ и Беларуси»
17 августа 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Velishchuk

Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Польша активно закупает наступательные вооружения для того, чтобы выступить против Союзного государства России и Белоруссии.
Он пояснил, что милитаризация Польши происходит с целью вступить в противостояние и демонстративно выйти из него с победой.

«Польша готовится выступить против Союзного государства России и Беларуси. Варшава стягивает силы на границы, чтобы вступить в противостояние с Белоруссией. А учитывая их большую интегрированность в украинский конфликт, конечно, поляки хотят выступить и против России», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

Кроме этого, по его мнению, Польша преследует и политические задачи, среди которых и захват территорий Западной Украины, которые Варшава считает своими.

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#конфликт
#польша
#россия
#белоруссия
#политика
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Путин наградил российского посла в Молдавии Олега Васнецова Орденом Почёта
17 августа 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Молдавии Олега Васнецова Орденом Почёта. Указ опубликован на портале правовой информации.
В документе указывается, что Васнецов награждён за вклад в реализацию внешнеполитического курса России, а также за добросовестную многолетнюю службу в качестве российского посла в Республике Молдова.

Ранее сообщалось, что из Молдавии выслали часть российских дипломатов, после чего президент страны Майя Санду заявила, что оставшихся послов достаточно для обеспечения необходимых услуг. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что такой недружественный шаг не пройдёт просто так, он будет иметь последствия для российско-молдавских отношений.

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#молдова
#россия
#посол
#награда
#владимир путин
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Белоруссия получила от России первую партию боевых вертолетов Ми-35
17 августа 2023, 16:24

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Минск получил от Москвы первую партию вертолетов Ми-35. Боевые машины поставляются в Белоруссию в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил республики и военно-технического сотрудничества с Россией.
Информация об этом появилось на официальном сайте министерства обороны Республики Беларусь. В сообщении указано, что белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии боевых вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией воздушной машины Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также для огневой поддержки с воздуха мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Вертолет также способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж Ми-35 состоит из двух человек.

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