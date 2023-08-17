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Соединенные Штаты распространяют биолаборатории по всему миру, застраивая ими районы у российских границ, чтобы формировать искусственные очаги инфекций. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Особенно беспокоит российских дипломатов активность, развернутая Пентагоном на Украине. США уже втянули в свои сомнительные проекты десятки государственных учреждений и частных компаний страны. В российском дипломатическом представительстве указали, что такие действия Вашингтона требуют правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных организаций.
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Александр Бойцов