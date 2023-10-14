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Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

Посольство РФ в Швейцарии выразило протест из-за осквернения мемориала Суворову
14 октября 2023, 23:23
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Посольство России в Швейцарии выразило свой протест Министерству иностранных дел Швейцарии в связи с актом осквернения мемориала, посвященному полководцу Александру Суворову.

Согласно опубликованному на сайте МИД РФ сообщению представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, неизвестные облили синей краской нижнюю часть мемориала.

Посольство России в Берне выразило глубокое возмущение этим актом вандализма и настоятельно потребовало от Федерального департамента иностранных дел Швейцарии провести расследование и наказать виновных лиц. Также Россия обратилась к швейцарским властям с просьбой обеспечить дополнительную охрану мемориалу.

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#посольство
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Кандидат в президенты США посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным
14 октября 2023, 23:38

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис у себя в соцсетях посоветовал всем недовольным людям «проваливать» из страны.
Он подчеркнул, что, по его мнению, никто не должен иметь право оставаться в США, если им не нравятся ценности этой страны, и выразил мнение, что разрешение на пребывание в Соединенных Штатах следует лишать всех, кто не разделяет эти ценности. Это мнение политика затрагивает как лиц, незаконно проникших в страну, так и иностранных граждан, находящихся на территории США законно.

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#запад
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В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией
В Турции опровергли заявления о газовом долге перед РФ в 27,5 миллиарда долларов
14 октября 2023, 23:14

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ опровергла сообщения, распространявшиеся в СМИ и социальных сетях, о газовом долге перед Россией в размере 27,5 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте предприятия.
Компания заявила, что такие утверждения не имеют основания и что они преднамеренные и злонамеренные. BOTAŞ призвала общественность не придавать значения подобным необоснованным новостям и обвинениям, отметив, что они могут нанести урон репутации компании на национальном и международном уровне.

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#компании
#турция
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СМИ: в США начали критиковать людей, осудивших агрессию Израиля
WP: в США начали критиковать людей, осудивших насилие со стороны Израиля
14 октября 2023, 21:53

Фото: iStock/rarrarorro

Американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.

«В Стэнфордском университете факультет протестовал после того, как университетские лидеры написали студентам о «разрушительном кризисе в Израиле и Палестине» без указания ХАМАС в качестве агрессора», — говорится в материале.

Отмечается, что поддержавшие Палестину люди также оказались осужденными американским обществом.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
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#компании
#операции
#люди
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Нетаньяху созвал срочное совещание с военным руководством
Нетаньяху созвал срочное совещание по безопасности с военным руководством
14 октября 2023, 21:12

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля.
Сообщается, что на встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа. 

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#солдаты
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Кадыров высказался о конфликте в Израиле
Кадыров заявил, что Запад лишает палестинцев спокойной жизни
14 октября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.
По словам Кадырова, для западных стран захват Израилем палестинских земель и уничтожение населения — оправданная мера. Он добавил, что мусульманину необходимо быть ответственным перед светским государством, в котором он проживает, если глава государства относится к его религии с уважением.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#страны
#операции
#солдаты
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Израиль анонсировал наступление в секторе Газа «с воздуха, моря и земли»
Армия Израиля анонсировала наступление в секторе Газа с воздуха, моря и земли
14 октября 2023, 20:22

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Об этом сообщает Haaretz.
Сообщается, что батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны.  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответные израильские действия в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.

Ранее сообщалось, что более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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Эксперт Карнеев: Запад начал «торговлю страхом»
Эксперт Карнеев: Русским пытаются подселить в головы новый фейк
14 октября 2023, 20:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев заявил, что россиянам пытаются подселить в головы новый фейк и настроить их против Китая. Об этом сообщает Царьград.
По словам Карнеева, в публикациях иностранных СМИ все чаще встречается термин «китаизация Росси».

«Я вот недавно был во Владивостоке на ВЭФ и не заметил никакой китаизации. Я думал, что уж там-то на каждом шагу будут встречаться надписи на китайском языке, будут попадаться и сами китайцы, но ничего подобного. А в целом про Россию так думать тем более не приходится», — приводит слова эксперта Царьград.

Карнеев добавил, что западные страны специально искажают ситуацию, пытаясь подселить в головы людей свежий фейк.

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В секторе Газа погибли более 700 детей
14 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/azerberber

Более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов.
Данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):
 
«Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей», - заявила пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб в эфире CNN.
Представитель организации Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.
 
Армия обороны Израиля в субботу вновь осуществила широкомасштабные атаки по сектору Газа.

Призывы к населению сектора Газа о перемещении в другую его часть невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы.
Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.
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Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы

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#сектор газа
#палестина
#израиль
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Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по сектору Газа
Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по ХАМАС в секторе Газа
14 октября 2023, 18:57

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе. Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени.

Однако ни один из иностранных граждан пока не получил разрешение покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#армия
#жители
#операции
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