Посольство РФ выразило Швейцарии протест из-за осквернения мемориала

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Посольство России в Швейцарии выразило свой протест Министерству иностранных дел Швейцарии в связи с актом осквернения мемориала, посвященному полководцу Александру Суворову.
Посольство России в Берне выразило глубокое возмущение этим актом вандализма и настоятельно потребовало от Федерального департамента иностранных дел Швейцарии провести расследование и наказать виновных лиц. Также Россия обратилась к швейцарским властям с просьбой обеспечить дополнительную охрану мемориалу.
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