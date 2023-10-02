Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ

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Норвежские чиновники манипулируют историческими фактами, а также позволяют себе беспрецедентные выпады в адрес РФ, об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Норвегии.
«В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии.
В посольстве отметили, что норвежцы грубо манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне. Помимо этого, в Норвегии проявляют явное неуважение у крупным, развивающимся державам, ставя под сомнение их суверенитет и независимость.
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Евгения Парфентьева