Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрил предложение о назначении на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку своей дочери Айшат Кадыровой, которая ранее занимала пост министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.