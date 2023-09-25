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Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте

25 сентября 2023, 08:33
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российское дипломатическое представительство в Канаде намерено направить ноту правительству страны. Причиной этого стало приветствие в канадском парламенте украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галиция» («Галичина»).
Как заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, российская сторона потребует от МИД Канады и офиса премьер-министра страны Джастина Трюдо разъяснений по поводу этих явно провокационных действий. Дипломат напомнил, что подразделения СС признаны преступными организациями решениями Нюрнбергского процесса, которые всегда были и остаются неотъемлемой частью международного права, передает ТАСС.

Посол также добавил, что, чествуя военного преступника, канадский парламент преступил не только морально-этические, но и правовые нормы. Кроме того, это является циничным издевательством над историей Канады и канадцев, которые отдали свои жизни, сражаясь с нацистами в ходе Второй мировой войны в составе англоязычной коалиции.


Стало известно, что спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота уже принес извинения за приглашение нациста из «Галичины» в законодательный орган страны. Он утверждает что просто не знал, кого приглашает.

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Ilta-Sanomat: Финны озадачены маневром российского корвета на Балтике
25 сентября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Финляндия озадачена, а, вероятно, и слегка напугана маневрами российского корвета «Стойкий» в ходе учений в Балтийском море. Как стало известно из сообщения пресс-службы флота, на минувшей неделе экипаж корабля провел серию стрельб по воздушным и надводным целям.
Для тренировочной стрельбы использовался корабельный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Редут». По словам сотрудников военно-морского ведомства учения прошли в штатном режиме, экипаж успешно выполнил поставленную задачу, все учебные цели были поражены.

Действия российского корвета вызвали тревожную реакцию в соседней Финляндии. В частности, старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки заявил в интервью газете Ilta-Sanomat, что такой случай нельзя считать уникальным, однако это происходит далеко не каждый год. Ученый также отметил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, например, технические или учебные причины.

В свою очередь председатель комитета обороны страны Юкки Копра высказал опасения, что Россия с помощью военно-морских учений может оказывать давление на Финляндию. По его словам, маневры в определенных зонах Балтийского моря могли бы создать трудности для судоходства в районе некоторых финских портов. Профессор Мункки же уточнил, что ограничение движения судов в зоне военных учений является общемировой практикой.

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#ограничение движения
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Пушков объяснил причину наглого поведения Украины
Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины
25 сентября 2023, 07:54

Фото: iStock/artJazz

Страны Запада своей «укроиноманией» сами добились того, что украинское руководство стало нагло себя вести и бесстрашно хамить им. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
«Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ему было странно наблюдать, как министр обороны Германии Борис Писториус оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко из-за не принятого решения об отправке Украине дальнобойных ракет Taurus. Сам же Кличко всем своим видом показывал, что, сколько бы вооружения Киеву не передали их западные партнеры, ему все равно это будет мало.

Таким образом, сенатор подчеркнул, что страны Запада из-за своей «украиномании» пришли к такому поведению украинских политиков и заслужили подобную неблагодарность. Пушков считает, что возмущаться им уже не стоит.

При этом, по данным газеты Politico, предстоящие выборы и внутренние трудности заставили некоторых из самых преданных партнеров Украины в Европе уменьшить свою поддержку.

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#россия
#украина
#запад
#пушков
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Baza: в Курске беспилотник упал на жилой дом
25 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/rancho_runner

В Курске беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом. Согласно данным telegram-канала Baza, данный беспилотник был сбит с использованием противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили, что в результате падения беспилотника, обломки аппарата повредили крышу частного дома. В связи с инцидентом, на место происшествия были направлены пожарные.

На данный момент, информация об инциденте не получила официального комментария от Министерства обороны России.

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#всу
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#пво
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Мобильный минометный расчет уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
Минометный расчет уничтожил под Херсоном опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ
25 сентября 2023, 06:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Мобильный минометный расчет из состава российской военной группировки «Днепр» успешно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со складом боеприпасов неподалеку от Херсона. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на командира данного расчета с позывным «Сабля».
По его словам, задачу на уничтожение цели передала аэроразведка, предоставив координаты. Работа мобильного минометного расчета характеризуется высокой оперативностью и слаженностью действий, так как требуется быстро прибыть на место, развернуть миномет, выполнить стрельбу и оперативно уйти.

Командир отметил важность скорости выполнения задачи, так как от этого зависит безопасность жизни военнослужащих. Он подчеркнул, что бойцы хорошо осознают значимость своей работы и работают быстро и согласованно.

Весь цикл работы мобильного расчета, начиная с получения координат цели и заканчивая его уходом с позиции после стрельбы, занимает не более 10 минут. Командир также отметил, что они постоянно меняют свои местоположения и не задерживаются на одной позиции, что способствует их безопасности и эффективности.

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#работа
#безопасность
#всу
#пво
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Гегемонии доллара предрекли крах
Глава МИД Венесуэлы Пинто предрек скорое появление альтернативы доллару
25 сентября 2023, 05:50

Фото: iStock/zimmytws

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил мнение о том, что доллар США применяется как инструмент давления на другие страны. В интервью РИА Новости он высказал прогноз о возможном окончании доминирования доллара и предсказал, что в мировой торговле скоро появится альтернатива.
По мнению Хиль Пинто, это изменение ситуации приведет к более позитивному воздействию на корзину валют и обеспечит стабильность для всех стран. Министр также подчеркнул, что формирование нового мирового порядка будет способствовать утрате долларом статуса основного средства в международной торговле.

Хиль Пинто отметил, что уже наблюдается увеличение сделок, в которых энергоресурсы и продукты питания торгуются в валютах, отличных от доллара, и это явление будет продолжать расти.

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#сша
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#евро
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#экспорт
#курс
#министр
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Стало известно об ослаблении поддержки Украины в Европе
Politico: Польша и другие союзники Украины в Европе начали сдавать позиции
25 сентября 2023, 05:44

Фото: istockphoto/artJazz

По данным газеты Politico, предстоящие выборы и внутренние трудности заставили некоторых из самых преданных партнеров Украины в Европе уменьшить свою поддержку.
Одним из примеров ослабления поддержки издание назвало Польшу, где премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о прекращении поставок техники Украине во время дискуссий о поставках зерна.

 Один западный дипломат даже выразил сомнения в возможности вступления Украины в Евросоюз, считая, что вопрос о зерне подвергает эту перспективу сомнению.

«Польша, которая долгое время была сторонником Украины в ЕС и критиковала любое колебание поддержки со стороны членов ЕС, теперь показала свою истинную позицию», — добавил этот дипломат.
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#евросоюз
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Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»
25 сентября 2023, 05:00

Фото: iStock/artJazz

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил в личном блоге сожаление по поводу того, что мир не хочет играть по правилам.
По его словам, в настоящее время мир становится все более многополярным, поэтому вполне естественной реакцией является укрепление правил игры.

«Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — отметил глава евродипломатии.

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#россия
#правила
#мир
#игры
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Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса
NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг нового антирекорда
25 сентября 2023, 04:54

Фото: сайт Кремля

По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC в сентябре, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда. В соответствии с данными опроса, 41% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, в то время как 56% выразили несогласие. Этот уровень неодобрения стал самым высоким с момента вступления Байдена в должность президента.
Опрос также выявил, что 74% зарегистрированных избирателей испытывают серьезные (59%) или умеренные (15%) опасения относительно психического и физического здоровья Байдена, который находится в возрасте 80 лет, и его способности выдержать второй срок.

Данный опрос проводился среди тысячи американцев по телефону с 15 по 19 сентября 2023 года, с учетом статистической погрешности около 3,1 процентного пункта.

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#дома
#байден
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Власти США запретили экс-ведущему Fox News Карлсону брать интервью у Путина
25 сентября 2023, 04:22

Фото: iStock/rarrarorro

Правительство США запретило бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет Die Weltwoche.
«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу», — цитирует швейцарское издание слова собеседника.

По словам Карлсона, Вашингтон строго контролирует СМИ и зачастую увольняет журналистов за правду. Именно поэтому американцы не знают «истинного положения вещей», подчеркнул ведущий.

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#интервью
#сша
#россия
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