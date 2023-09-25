Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте

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Российское дипломатическое представительство в Канаде намерено направить ноту правительству страны. Причиной этого стало приветствие в канадском парламенте украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галиция» («Галичина»).
Как заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, российская сторона потребует от МИД Канады и офиса премьер-министра страны Джастина Трюдо разъяснений по поводу этих явно провокационных действий. Дипломат напомнил, что подразделения СС признаны преступными организациями решениями Нюрнбергского процесса, которые всегда были и остаются неотъемлемой частью международного права, передает ТАСС.
Посол также добавил, что, чествуя военного преступника, канадский парламент преступил не только морально-этические, но и правовые нормы. Кроме того, это является циничным издевательством над историей Канады и канадцев, которые отдали свои жизни, сражаясь с нацистами в ходе Второй мировой войны в составе англоязычной коалиции.
Стало известно, что спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота уже принес извинения за приглашение нациста из «Галичины» в законодательный орган страны. Он утверждает что просто не знал, кого приглашает.
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Посол также добавил, что, чествуя военного преступника, канадский парламент преступил не только морально-этические, но и правовые нормы. Кроме того, это является циничным издевательством над историей Канады и канадцев, которые отдали свои жизни, сражаясь с нацистами в ходе Второй мировой войны в составе англоязычной коалиции.
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Александр Бойцов