Посольство России в США: Поставки ВСУ снарядов с ураном погубят целые поколения

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Посольство РФ в Соединённых Штатах считает, что решение Вашингтона о поставке на Украину боеприпасов с обеднённым ураном самым пагубным образом отразится на жизни будущих поколений.
«Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — говорится в распространенном в четверг комментарии посольства.При разрыве даже всего лишь одного снаряда с ураном, напомнили в дипмиссии, возникает радиоактивное облако, которое может нанести вред здоровью. Мелкие частицы урана, образуя в воздухе взвесь, могут вызывать различные заболевания, включая онкологические опухоли.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что cнаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В свою очередь, ООН сообщила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.
Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.
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