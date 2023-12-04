«Поставит Киев на колени»: в США раскрыли, что ждет Украину без американских денег

Они помогут восстановить и оформить документы для всех видов выплат, на которые семья имеет право, устроить ребёнка в детский сад без очереди и освободить от платы за садик. Также они организуют обеспечение детей (в том числе студентов) бесплатным горячим питанием, оформление и получение путёвок для детей в оздоровительные лагеря и санатории, запись детей и бесплатное посещение ими секций и кружков, зачисление на бесплатную продлёнку школьников (с 1 по 6 классы), вызов няни (с детьми сидят участницы проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие».



В центрах оказывается социальная помощь на дому для детей-инвалидов, пожилых родственников, членов семьи с инвалидностью, помощь юриста, нотариуса или адвоката, психологическая помощь детям и другим членам семьи, запись к врачам, в том числе узкопрофильным специалистам.



Кроме того, в них можно получить информацию о дополнительном профессиональном образовании и поиске работы для жён военнослужащих в зоне СВО, решить хозяйственно-бытовые вопросы: ремонт бытовой техники, «мужская» работа по дому (мелкий ремонт, перестановка мебели и т.д.), устранение неполадок в работе систем отопления и канализации, уборка придомовых территорий от снега, травы и листьев (по сезону), доставка дров и многое другое.



Помощь оказывается по принципу «одного окна», без проволочек. Специалисты центра поддержки сами связываются с нужными ведомствами, при необходимости сопровождают обратившихся в том случае, когда необходимо личное присутствие заявителя. Таким образом, решить большинство вопросов можно оперативно и без лишних хлопот.



Обращайтесь в центры поддержи участников СВО! Найти адрес и телефон центра в городском округе можно на карте, позвонив на горячую линию 122 (с 9:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 15:00 в выходные) или написав в телеграм «Мы рядом» @mo_infomobil_bot



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