Поставки F-16 Украине вряд ли изменят ход конфликта, заявил Белый дом

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Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта, заявили в Белом доме.
Накануне, Белый дом подтвердил, что Украина использует в боевых действиях поставленные США кассетные боеприпасы. Ранее, об этом писали американские СМИ, позже информацию подтвердил замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он отметил, что несмотря на использование ВСУ кассетных бомб, существенного урона нанесено не было.
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Анастасия Крестьянова