Поставки Киеву кассетных боеприпасов добьют отношения России и США

Поставки на Украину кассетных боеприпасов наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном, Россия будет учитывать этот шаг в своей работе.Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
«Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда, президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву, нехваткой иных снарядов.
В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей, после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.
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