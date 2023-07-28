Поставки Киеву кассетных боеприпасов добьют отношения России и США

Поставки на Украину кассетных боеприпасов наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном, Россия будет учитывать этот шаг в своей работе.Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.