Постпред Эритреи в ООН заявил об угрозе Уставу ООН

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Представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам выразила обеспокоенность нарушением Устава ООН некоторыми странами, отметив, что это ставит его под угрозу. Эритрея, вместе с Россией, является частью Группы друзей в защиту Устава ООН, пишет РИА Новости.
«Если бы все нации-участники соблюдали бы основы Устава ООН, не думаю, что мы столкнулись бы с теми проблемами, которые мы наблюдаем сегодня в мире. Мне кажется, что Устав ООН находится в опасности», — заявила Тесфамариам.Она также заметила, что западные страны пытаются внести на обсуждение в Генеральной ассамблее ООН темы, «которые не имеют значимости для 90% мирового населения».
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