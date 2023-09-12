Постпредство при ЕС: союз хочет сделать въезд для россиян фактически невозможным

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В постпредстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз хочет сделать въезд россиян в союз фактически невозможным. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве также добавили, что нельзя исключить факт изъятия личных вещей граждан России на границах союза в связи с санкциями.
Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
Напомним, представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций.
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Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
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Екатерина Коршунова