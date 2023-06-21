Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

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Страны ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России, заявили в шведском постпредстве
В шведском постпредстве заявили, что страны ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет издание РИА Новости.
Соответствующая информация размещена в социальной сети правительства. Отмечается, что новый пакет включил в себя меры, которые будут направлены на борьбу с обходом санкций. Также известно о введении персональных рестрикций в отношении россиян.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Британия перевела санкции против Москвы в бессрочный режим.
Соответствующая информация размещена в социальной сети правительства. Отмечается, что новый пакет включил в себя меры, которые будут направлены на борьбу с обходом санкций. Также известно о введении персональных рестрикций в отношении россиян.
Анастасия Крестьянова