Потерявший детей и жену в «Зимней вишне» Востриков отреагировал на смерть Тулеева

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Житель Кемерова Игорь Востриков, у которого при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли жена и трое детей рассказал, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был добрым и отзывчивым человеком, передает издание Daily Storm.
«Аман Гумирович был очень хорошим человеком. Очень добрым. Отзывчивым. Мы с ним общались довольно долгое время. Поэтому сейчас могу сказать только хорошее. Пусть земля ему будет пухом. Очень тяжело говорить», - сказал Востриков.
Он также отметил, что Тулеев был ему близким другом, однако подчеркнул, что на похороны не собирается. Прощание в Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва.
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