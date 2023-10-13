Поведение Зеленского в Брюсселе показало истинную ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе продемонстрировал свой страх. Об этом пишет The Hill.
«Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в статье.
Он считает, что страны Запада уже испытывают усталость от бесконечного финансирования Киева. При этом ВСУ так и не смогли добиться результатов на поле боя в рамках своего контрнаступления.
Ранее испанская газета El Mundo писала, что Зеленский внезапно лично приехал на заседание министров обороны стран НАТО, так как опасается, что теперь США могут переключить своё внимание с Киева на Тель-Авив.
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Элина Позднякова