Радио1
Главная / Новости / Политика/ Поведение Зеленского в Брюсселе показало истинную ситуацию на Украине

Поведение Зеленского в Брюсселе показало истинную ситуацию на Украине

Hill: просьба Зеленского увеличить помощь Киеву указала на его страх
13 октября 2023, 11:20

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе продемонстрировал свой страх. Об этом пишет The Hill.
«Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Он считает, что страны Запада уже испытывают усталость от бесконечного финансирования Киева. При этом ВСУ так и не смогли добиться результатов на поле боя в рамках своего контрнаступления.


Также в материале подчеркивается, что конфликт между Израилем и Палестиной негативно повлиял на привлечение дополнительной помощи Украине. Таким образом, Киеву будут передать меньше вооружения, запасы которого и так существенно истощились за 19 месяцев конфликта.

Ранее испанская газета El Mundo писала, что Зеленский внезапно лично приехал на заседание министров обороны стран НАТО, так как опасается, что теперь США могут переключить своё внимание с Киева на Тель-Авив.

Читайте также:

Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского

В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина

На Арестовича* завели уголовное дело на Украине

*Включен в список террористов и экстремистов в РФ
#украина
#заседание
#сво
#всу
#зеленский
#рф
Читайте нас в
Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне
Путин: на партнеров по СНГ пытаются давить извне
13 октября 2023, 12:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства подчеркнул, что чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ.  В этот день президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество.

Читайте также:

Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ

Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ

Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности, все идет по плану
#россия
#президент
#сотрудничество
#заседание
#лидер
#путин
#переговоры
Читайте нас в
Украинский футболист попросил политического убежища в России
Украинский футболист Роспутько сбежал в Россию и попросил политического убежища
13 октября 2023, 12:10

Фото: istockphoto/Steevy84

После матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА между львовским «Шахтером» и «Антверпеном», проходившим в Бельгии, на борту самолета, отправлявшегося на Украину, в составе команды не оказалось 19-летненго Александра Роспутько. Как выяснилось, игрок решил сбежать в Россию.
Сначала администратор команды и работники клуба искали молодого футболиста в аэропорту и на прилегающей территории, думая, что он просто потерялся или заблудился, передает телеграм-канал SHOT. Однако им удалось найти только его аккуратно сложенную форму и бутсы. Стало понятно, что Роспутько не случайно отстал от команды. Самолет улетел на Украину без него.

Позже было установлено, что Александр Роспутько уехал в Россию. Более того, сразу по приезду он обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище. О мотивах поступка молодого футболиста пока не сообщается. Известно, что он только что заключил с «Шахтером» новый пятилетний контракт.

Читайте также:

Сборная России обыграла участника чемпионата мира в Катаре

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал УЕФА амёбой
#самолет
#работники
#контракт
#футбол
#украина
#россия
Читайте нас в
Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ
Путин: Украина, Грузия и Молдавия не ведут активности в СНГ, но это их выбор
13 октября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Грузия, Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность. Российский лидер отметил, что это их выбор. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства добавил, что работа стран в рамках СНГ усиливает позиции идентичности наших государств.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В этот день, президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество, включая вопросы, связанные с ВТС (Всемирной торговой организацией), а также актуальные темы международной повестки дня.

Читайте также:

Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности, все идет по плану

У России и Киргизии бдет единая система противовоздушной обороны

Путин прилетел в Бишкек для участие в саммите СНГ
#россия
#работа
#президент
#сотрудничество
#заседание
#лидер
#путин
#переговоры
Читайте нас в
КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее
КНДР грозит нанести удар по авианосцу USS Ronald Reagan в Южной Корее
13 октября 2023, 11:46

Фото: iStock/DedMityay

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи говорится, что учения США рядом с Корейским полуостровом, а также переброска американских ядерных стратегических средств в регион — это военная провокация.
КНДР пригрозила нанести самый мощный и незамедлительный удар даже по основным американским базам на Корейском полуострове и вокруг него. Таким образом Северная Корея отреагировала на учения Южной Кореи и Вашингтона, в которых участвует авианосец США USS Ronald Reagan.

Сообщается, что ВС КНДР «будут производить последовательное подавление и отражение безрассудных попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове».

Ранее сообщалось, что США пообещали нанести ответный атомный удар в случае ядерной атаки КНДР по Южной Корее. 

Читайте также:

Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта

Южная Корея заручилась обещанием США об атомном ответе в случае ядерной атаки КНДР

США намерены отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием
#сша
#учения
#южная корея
#кндр
#удар
Читайте нас в
Началась «арабская пятница»: Столкновения у границы Израиля
Столкновения жителей Иордании с войсками начались у границы с Израилем
13 октября 2023, 11:43

Фото: istockphoto/zabelin

Начались столкновения иорданцев с войсковыми подразделениями Иордании у границы с Израилем. Несмотря на запрет, жители приграничных районов с утра начали масштабные акции в поддержку Палестины.
Войсковые подразделения Иордании были развернуты в приграничном районе с Израилем для предотвращения там возможных демонстраций, сообщает телеграм-канал AZfront. Большие группы иорданцев ранее направились к границе с флагами Палестины, выкрикивая антиизраильские лозунги. Силовики применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу. Ранее королева Иордании Рания выступила в поддержку Палестины, заявив, что оккупанты не имеют права на самооборону.

Сообщается также, что со стороны Ливана сотни молодых людей штурмуют стену на границе с Израилем. Хотя, по мнению многих, это очередной фейк, распространяемый «Хезболлой» для нагнетания напряженности. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что все эти события очень напоминают начало «арабской пятницы», которую обещал лидер ХАМАС Халед Машаль. 11 октября он обратился к мусульманам всего мира с призывом устроить 13 октября «всемирный еврейский погром». Ранее сообщалось о нападении на сотрудника посольства Израиля в Пекине. Есть опасения, что «джихад на местах», к которому призывал Машаль, уже начался.

Читайте также:

Иран может отрыть второй фронт против Израиля

Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине

Королева Иордании Рания: Оккупанты не имеют права на самооборону
#права
#газ
#лидер
#наблюдатели
#хамас
#израиль
#палестина
Читайте нас в
Белый фосфор и убийства младенцев: последние новости о войне с Израилем
13 октября 2023, 11:24

Фото: istock/e-crow

На Ближнем Востоке произошло очередное обострение палестино-израильского конфликта. Внезапная атака боевиков ХАМАС на Израиль привела к эскалации и гибели тысячи людей. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и на какие меры идут стороны в ходе вооруженного столкновения.

Израиль и Палестина 2023


Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда вооруженные боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию и установили контроль над некоторыми районами и военными объектами. Ответными действиями армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на внезапное вторжение стали массированные обстрелы сектора Газа и уничтожение боевиков палестинской группировки.

Израиль применил снаряды с белым фосфором


Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.

Прежде об использовании запрещенных бомб заявили в МИД Палестины. Однако официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не получала официальных сообщений о применении израильской стороной боеприпасов с белым фосфором.

Обезглавленные младенцы в Израиле


Прежде израильские СМИ сообщали, что в захваченном силами ХАМАС районе, были найдены тела 200 человек, среди которых 40 обезглавленных детей. Представитель израильской армии в беседе с одним из местных информационных агентств заявил, что на территории  кибуца Кфар-Аза были найдены тела женщин и детей с отрезанными головами. Он назвал действия ХАМАСа зверством и заявил, что Израиль и прежде знал, на что способна группировка.

Одновременно с этим, боевики палестинского движения заявляли, что за каждое нападение ЦАХАЛа на мирное население Палестины, они будут казнить одного заложника из Израиля. Точное количество людей, которые были захвачены боевиками в плен неизвестно. На фоне массированных ударов по сектору Газа, члены группировки ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников.

Информацию об обезглавливании детей опровергло руководство ХАМАС. По словам представителей движения, подобные обвинения демонстрируют предвзятость СМИ.
Позже израильская журналистка, опубликовавшая материал о казне 40 младенцев боевиками группировки, призналась, что обезображенных тел не видела и такую информацию ей сообщил один из неназванных источников.

Последние новости о войне в Израиле


Армия обороны Израиля сообщила о массированном обстреле объектов группировки ХАМАС. Минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удары по 750 объектам палестинского движения, включая военные базы, резиденции руководителей группировки, склады и пункты связи.

Израиль предупредил ООН о готовящейся эвакуации палестинцев. В организации заявили, что отправка беженцев в южные районы сектора Газа может привести к гуманитарной катастрофе. Представители ООН призвали Израиль защитить мирное население, которое укрывается в бомбоубежищах.

Население израильского города Сдерот, который находится вблизи границы с сектором Газа, эвакуируется из-за интенсивных обстрелов группировкой ХАМАС.

Иран может отрыть второй фронт против Израиля
Иран может отрыть второй фронт против Израиля

Госсекретарь прибыл в Иорданию, где намерен встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом и обсудить эскалацию конфликта.

Всемирная организация здравоохранения выразила беспокойство ситуацией относительно системы оказания помощи раненым жителям сектора Газа. Больницы региона перегружены, медицинского персонала и оборудования не хватает для оказания помощи пострадавшим. 

В исламских странах начались митинги и шествия в поддержку Палестины. Ранее лидеры ХАМАС призывали мусульман всего мира устроить «День гнева» после пятничной молитвы.

Жертвы войны в Израиле


Минздрав Израиля сообщил о 1,2 тысячах погибших в результате военных действий, продолжающихся с 7 октября. В секторе Газа число жертв увеличилось до 1,5 тысячи человек. Вооруженное столкновение стало самым масштабным и кровопролитным за последние полвека. 

Читайте также:

Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине

Королева Иордании Рания: Оккупанты не имеют права на самооборону

Армия Израиля бульдозерами уничтожила пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС
#израиль
#военные
#армия
#столкновение
#боеприпасы
#население
#оон
#новости
#тела
#жертвы
#палестина
Читайте нас в
Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского
Азаров назвал Украину управляемой извне колонией
13 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/Andrii Atanov

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жизнеспособность Киева поддерживается только деньгами Запада. Об этом Азаров написал в своем телеграм-канале.
По мнению Азарова, большую часть украинского бюджета составляют внешние вливания. Он отметил, что для поддержания жизнеспособности государству необходимо 32 миллиарда долларов.

Согласно оценке Международного валютного фонда, такая сумма превышает ранее запланированную фондом сумму на три миллиарда. Бывший премьер-министр добавил, «кто платит, тот и управляет своей колонией».

Напомним, ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона на фоне недавнего выделения очередного транша военной помощи Киеву заканчиваются ресурсы на эти цели.

Читайте также:

Кирби: У США почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине

В Белом доме рассказали о новой помощи Украине

Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине
#сша
#министр
#бюджет
#украина
#доллар
Читайте нас в
Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине
13 октября 2023, 11:01

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

На сотрудника израильского посольства в Пекине совершено нападение. Он госпитализирован.
Информацию об этом опубликовала ежедневная израильская газета Yedioth Ahronoth, выходящая на иврите. В публикации указано, что неизвестный нанес сотруднику посольства ножевое ранение. Пострадавший был экстренно госпитализирован, медики оценивают его состояние как стабильное. Других подробностей пока не приводится.

На этой неделе официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выступает против эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Можно также вспомнить выступление лидера ХАМАС Халеда Машаля, который призвал мусульман во всех странах мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Пятница считается для мусульман считается священным днем. Стоит опасаться, что «джихад на местах», к которому призывал Машаль, уже начался.

Читайте также:

Лидер ХАМАС Халед Машаль призвал устроить «всемирный еврейский погром»

ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе

Иран может отрыть второй фронт против Израиля
#китай
#мид
#пострадавший
#медики
#ранение
#израиль
#палестина
#хамас
Читайте нас в
Королева Иордании Рания: Оккупанты не имеют права на самооборону
Королева Иордании Рания высказалась в поддержку Палестины
13 октября 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Королева Иордании Рания аль-Абдулла выступила против Израиля и в поддержку Палестины. В своем аккаунте в Instagram* она написала, что оккупанты не имеют права на самооборону.
Как сообщает телеграм-канал AZfront, в настоящее время на территории Иордании местные жители проводят акции в поддержку Палестины в районах, расположенных неподалеку от границы с Израилем. Ранее по распоряжению короля Иордании Абдаллы II в Египет был направлен самолет с грузом гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Груз должен быть доставлен через КПП Рафиях органам здравоохранения на территории анклава.

На сегодня, 13 октября, в столице Иордании Аммане запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визитов в Израиль и Иорданию, Блинкен намерен посетить и другие страны Ближнего Востока.

Читайте также:

В Иордании запретили проведение акций против Израиля

Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу

Обострение на Ближнем Востоке: за что воюют Палестина и Израиль
#самолет
#сша
#израиль
#страны
#жители
#египет
#встреча
#акции
#блинкен
Читайте нас в
Достижения.рф