Появилась информация о тайных переговорах России и Украины

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Российская Федерация и Украина поддерживают контакт в тайне от всех. Информацию об этом опубликовали в материале издания The Washington Post. Уточняется, что российская и украинская сторона договариваются об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. Кроме того, по словам издания, стороны обсуждают пропуск судов из черноморских портов Украины.
Газета утверждает, что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международный комитет Красного Креста. Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции.
Ранее The Washington Post опубликовали статьи, в которых сообщалось об организации убийств журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского СБУ с поддержкой американских спецслужб. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что подобные статьи являются попыткой «отмазать» спецслужбы США от причастности к преступлениям.
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«Было несколько обнародованных встреч между украинскими и российскими официальными лицами в Стамбуле, но переговоры часто не разглашаются, и общее их количество неизвестно», - сказано в материале WP.
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Алина Юрчак