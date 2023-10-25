Появилась информация о тайных переговорах России и Украины

Российская Федерация и Украина поддерживают контакт в тайне от всех. Информацию об этом опубликовали в материале издания The Washington Post. Уточняется, что российская и украинская сторона договариваются об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. Кроме того, по словам издания, стороны обсуждают пропуск судов из черноморских портов Украины.