Стало известно об отказе Нетаньяху подписывать приказ о вторжении в сектор Газа

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ЦАХАЛ разработал окончательный план наземной операции в секторе Газа, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ. Об этом сообщает The New York Times.
Одной из причин стало желание единогласного одобрения операции со стороны членов чрезвычайного правительства. Кроме того, агентство утверждает что между Нетаньяху и военными складывается взаимная подозрительность. Причем, настолько, что политики запретили приносить командованию армии на заседания устройства записи.
Отмечается, то раскол может усилиться после освобождения пленников, которые захватили представители движения ХАМАС.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее сообщалось, что сухопутные войска Армии обороны Израиля в ночь на 27 октября вошли на территорию Газы для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, то раскол может усилиться после освобождения пленников, которые захватили представители движения ХАМАС.
Ранее сообщалось, что сухопутные войска Армии обороны Израиля в ночь на 27 октября вошли на территорию Газы для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак