CNN показал кадры атаки Крымского моста морскими дронами ВСУ

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Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту. По словам американских журналистов, с кадрами ударов дронов с ними поделилась Служба безопасности Украины.
В распоряжении телеканала, кроме видеозаписи с камеры дрона, появились также кадры с камер видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как после атаки части моста, к нему приближается безэкипажный катер.
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Анастасия Крестьянова