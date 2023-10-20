Появились подробности о планах наземной операции Израиля в Газе

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План наземной операции Израиля в секторе Газа состоит из трех этапов. Подробности раскрыл министр обороны Йоав Галант, передает местное издание 13tv.
«Мы находимся на первом этапе, на котором происходит военная кампания по огневому поражению, а затем начнётся наземная операция, цель которой состоит в том, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы нейтрализовать и уничтожить ХАМАС», - заявил Галант.
По его словам, второй этап охарактеризуется уменьшением интенсивности боевых действий для подавления очагов сопротивления.
Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что причины, по которым ещё не началась наземная операция в секторе Газа, могут быть тактическими.
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