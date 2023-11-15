Появился новый кандидат на пост генсека НАТО

США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Украине. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости.