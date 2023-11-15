Появился новый кандидат на пост генсека НАТО

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность занять должность генерального секретаря НАТО, пишет Politico.
Информация о намерениях Каллас появилась на саммите POLITICO Defense, где она заявила о своем интересе к возможности занять высший пост в НАТО. На текущий момент генеральным секретарем альянса является Йенс Столтенберг, который планирует оставаться на своей должности до 1 октября следующего года и не собирается претендовать на новый срок.
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Артем Кузьмин