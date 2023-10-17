«Поздно проснулись»: Россия выходит из договора о ядерных испытаниях

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17 октября Госдума приняла в 1-м чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Законопроект был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Редакция «Радио 1» расскажет, что предусматривает договор, что означает его отзыв и как на это решение отреагировали в ООН.
Договор о запрете испытаний ядерного оружия
Договор о запрете проведения ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Соглашение было всеобъемлющим, однако ряд стран, в том числе США, договор не ратифицировали, в отличие от России, которая утвердила его в 2000 году. Присоединиться к соглашению могут все желающие страны на добровольной основе. Аналогичные правила действуют и для выхода из договора. В настоящее время к ДВЗЯИ присоединились 187 государств, ратифицировали соглашение 178. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
ДВЗЯИ: проблемы с ратификацией
Чтобы договор стал действовать, его должны ратифицировать 44 страны, имеющие ядерное оружие или возможность его создания. Договор ратифицировали 36 стран. Из оставшихся восьми государств договор подписали: Индия, КНДР и Пакистан, подписали, но не ратифицировали пять: Иран, Израиль, Египет, Китай, США.
Наряду с этим, страны придерживаются запрета на проведение ядерных испытаний и не проводят тестирование оружия в военных или мирных целях. Однако Израиль стал единственным государством, которое не объявило о моратории на проведение ядерных тестирований.
США попросили Госдуму не отзывать ратификацию ДВЗЯИ
На фоне подготовки Россией закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ, к депутатам Госдумы обратился один из представителей ООН, который призвал не принимать соответствующее решение, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что с момента подписания договора, международная организация не обращала на этот факт внимание 23 года, но стоило России принять решение об отзыве ратификации, как ООН обратилась с призывами передумать. Володин назвал подобные действия цинизмом и демонстрацией двойных стандартов.
«23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью», — заявил Володин.
По его словам, чтобы укрепить и приблизить момент вступления соглашения в силу, странам нужно принять решение о его ратификации и найти способы, при которых это же сделает американский сенат.
Россия отзывает ратификацию договора ДВЗЯИ: что означает
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что РФ продолжит действовать в рамках договора, несмотря на отзыв ратификации.
По его словам, Россия не отзывает свою подпись под договором и продолжит действовать в его рамках, как это делают на протяжении 23 лет США. Рябков подчеркнул, что решение об отзыве ратификации обусловлено тем, что Россия намерена восстановить политический паритет США, что послужит им и другим государствам «сигналом».
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Анастасия Крестьянова