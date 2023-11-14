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Российский лидер Владимир Зеленский будет вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно с позиции силы, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (российская сторона) будут вести их с объективной позиции силы и будут диктовать условия», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
Эксперт напомнил, что Крым был присоединён к территории России посредством референдума, а ситуация с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями - это результат обмана со стороны правительств Франции и Германии. Они соглали Путину, подписывая «Минские соглашения» и обещая прекращения огня на территориях, где проживает русскоязычное население. Позже Запад заявил, что эти соглашения были лишь попыткой выиграть время и вооружить Украину.
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Евгения Парфентьева