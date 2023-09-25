«Позор!»: французский политик Филиппо пришёл в ярость от нацистского скандала с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский вновь угодил в скандальную историю. Накануне глава государства отправился в Канаду, которая является союзником Киева и оказывает стране военную и финансовую помощь. Власти Канады оказались благодушными и позволили украинскому лидеру выступить на заседании парламента, которое состоялось в пятницу. Зеленский горячо поприветствовал украинского нациста, приглашенного на мероприятие, чем вызвал негодование у общественности и представителей ряда государств. Редакция «Радио 1» расскажет, как на выходку украинского президента отреагировали в мире и какие последствия его ждут.