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В рядах ВСУ состоят нацисты, о чём говорит чествование президентом Украины Владимиром Зеленским бойца, который в годы Второй мировой войны служил в войсках СС. Об этом в соцсети X написал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он назвал такой поступок Зеленского позором, который подтверждает, что в рядах украинской армии по-прежнему состоят нацисты.
Кроме того, Филиппо был возмущён и поведением Запада, который всё это поддерживает.
Ранее сообщалось, что 22 сентября представители Канады и Украины аплодировали украинскому националисту Ярославу Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина» и убивал поляков и евреев.
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Кроме того, Филиппо был возмущён и поведением Запада, который всё это поддерживает.
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Анастасия Чинкова