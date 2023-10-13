«Позволит сохранить лицо»: Запад вскоре нанесет подлый удар по Украине

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На фоне эскалации палестино-израильского конфликта, западные страны могут вынудить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщает The Military Watch Magazine.
«В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», - прокомментировали ситуацию в MWM.
Автор статьи напомнил, что украинские флаги, которые последние 1,5 года были развешены во всех крупнейших западных городах, внезапно, сменились израильскими.
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Евгения Парфентьева