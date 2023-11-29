Правительство Московской области и Сбербанк подписали договор о сотрудничестве

Фото: Минэкологии МО
Правительство Московской области заключило соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в области экологического, социального и корпоративного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Документ о сотрудничестве подписали вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков и вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов в ходе форума «ESG-трансформация Московской области».
Отмечается, что в рамках соглашения предполагается сотрудничество по внедрению подходов устойчивого развития и корпоративного управления в области природопользования, экологической безопасности, а также поддержка проектов, связанных с экологией региона.
Кроме того, в отдельный блок выделен вопрос финансирования, в рамках которого планируется реализовать инвестиционные проекты и расширить предпринимательство в Московской области.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что подписание соглашения стало первым шагом к улучшению экологической ситуации в регионе и популяризации экологии среди жителей Московской области.
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Отмечается, что в рамках соглашения предполагается сотрудничество по внедрению подходов устойчивого развития и корпоративного управления в области природопользования, экологической безопасности, а также поддержка проектов, связанных с экологией региона.
«В 2022 году Московская область стала одним из лидеров рейтинга устойчивого развития субъектов Российской Федерации. Для нас устойчивое развитие – это путь, по которому должен следовать каждый орган исполнительной власти Московской области и муниципалитет для обеспечения принципиально нового лучшего качества жизни. Сейчас в эту работу уже вовлечено три региональных исполнительных органа. В 2024 году планируем подключить к этой работе еще не менее двух государственных органов по направлениям деятельности – электротранспорт и экологичные источники генерации энергии. Исторически нашим партнером в этой работе выступает Сбербанк, который не только пропагандирует реализацию принципов устойчивого развития и создает возможности для их реализации предприятиями Московской области, но и сам исповедует их в своей повседневной деятельности», – сообщил Тресков.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что подписание соглашения стало первым шагом к улучшению экологической ситуации в регионе и популяризации экологии среди жителей Московской области.
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Анастасия Чинкова