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Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ

30 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Lazy_Bear

В думской базе данных появился отрицательный отзыв правительства на законопроект, который предложила партия КПРФ, о выходе РФ из ВМФ.
Законопроект предлагал признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ о вступлении в МВФ, МБР и Международную ассоциацию развития, а также денонсировать протокол о вступлении РФ в эти организации.

В правительстве объяснили, что односторонний выход России из МВФ и Группы Всемирного банка может привести к рискам возврата активов, которые Россия вкладывала в эти структуры. Также кабмин отметил, что существуют риски и для участия России в других международных финансовых механизмах, которые связаны с программами МВФ.


В правительстве указали, что на площадках МВФ и Группы Всемирного банка у России есть возможность представлять свою позицию.

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#кпрф
#правительство
#партия
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Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Медведев заявил, что российские военные не дают разгореться ядерному пожару
30 июля 2023, 10:48

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, ВС РФ отражают наступление коллективного врага и тем самым защищают россиян и территорию страны.

Он добавил, что российские военные также предотвращают конфликт на мировой арене.

Напомним, ​ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное. Он отметил, что решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Зампред Совбеза РФ отметил, что этого никогда не случится. Медведев подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.

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#страны
#вс рф
#сво
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Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО
30 июля 2023, 08:46

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к любым сценариям, в числе которых и столкновению с НАТО, но такого развития событий никто не хочет.
Об этом Владимир Путин заявил во время беседы со СМИ в Константиновском дворце.
 
По словам Путина, по инициативе США был создан механизм для предотвращения подобных конфликтов. Руководители подразделений РФ и НАТО друг с другом общаются. У них есть возможность проконсультироваться по любым кризисным ситуациям. Это, по мнению российского президента, свидетельствует о том, что столкновений «никто не хочет».
 
«Но если кто-то захочет — не мы, — то мы готовы», — отметил Владимир Путин.
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#президент
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На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне
30 июля 2023, 03:57

Фото: iStock/Stock Dealer

На Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» появилось сообщение о взрывах в Херсоне, контролируемом украинскими властями.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в данном регионе была объявлена воздушная тревога. Аналогичные сигналы слышны также в Днепропетровской и Николаевской областях.

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В России выросло производство спортивной обуви
«Известия»: в России на 65% выросло производство спортивной обуви
30 июля 2023, 03:39

Фото: iStock/dusanpetkovic

Производство спортивной обуви в России увеличилось на 65 процентов, сообщает издание «Известия».
Согласно данным этого источника, в 2022 году страна произвела 168 миллионов пар обуви. За первые пять месяцев 2023 года объем выпускаемой обуви достиг 79 миллионов пар — это на 16,6 процента больше, чем за тот же период в 2022 году. Наибольшую динамику показала спортивная обувь — с ростом на 52 процента.

В Министерстве промышленности и торговли обнаружили связь между ростом производства спортивной обуви и сезонными факторами, которые включают увлечение людей спортом. Кроме того, отмечено, что российские производители сумели занять нишу, ранее занимаемую иностранными брендами.

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#подмосковье
#производство
#обувь
#производители
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Трамп обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину
Трамп: Байден тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков
30 июля 2023, 02:41

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и республиканец Дональд Трамп утверждает, что администрация его преемника Джо Байдена направляет миллиарды долларов налоговых поступлений на поддержку Украины, сообщает ТАСС.
В ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что семья Байдена получила миллионы долларов из Украины.

«В настоящее время Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп. Он также заметил, что у США отсутствуют боеприпасы.
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#боеприпасы
#администрация
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В Сербии предрекли Зеленскому потерю президентского кресла
Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену в Киеве
30 июля 2023, 01:53

Сербская газета Politika пишет о том, что благодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своей зависимой позиции могут побудить Запад искать нового лидера для Украины.
Автор статьи отмечает, что обвинения в неблагодарности, адресованные Зеленскому, являются лишь верхушкой айсберга общего недовольства, которое разделяют союзники украинского президента.

«Это недовольство, возможно, не приведет к прекращению поддержки Украины, но оно явно послужит Зеленскому сигналом о том, что на его месте могут найти более благодарного лидера», — говорит журналист.
Издание считает, что Зеленский забывает о своей зависимости.

«Он не должен терять из виду, кто является главным в доме», — подчеркивает автор.
По его прогнозам, Зеленскому грозит утрата президентской должности.

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Путин раскрыл причины своей выносливости
Президент Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков
30 июля 2023, 01:32

Фото: сайт Кремля

В ходе пресс-конференции после саммита «Россия-Африка» президент России Владимир Путин поделился источником своей энергии, указав, что его стойкость и выносливость унаследованы от предков. Соответствующая информация появилась на портале РИА Новости.
«Это вопрос биологии. Мы все получаем от наших предков. Пока все идет хорошо, слава Богу», — произнес глава государства.
Путин также добавил, что сейчас не планирует перерыв, и не уверен, сможет ли он это сделать. Однако, он выразил надежду, что в ближайшем будущем его график будет менее насыщенным.

Путин подчеркнул, что вчерашний день был особенно насыщенным из-за саммита «Россия-Африка». Переговоры с лидерами африканских стран завершились около двух часов ночи, после чего президент вел беседы с командующими военными подразделениями, участвующими в спецоперации.

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Президент России анонсировал встречу с Эрдоганом
Путин заявил о планах в ближайшее время встретиться с Эрдоганом
30 июля 2023, 00:24

Фото: kremlin.ru

В ходе пресс-конференции с представителями СМИ президент России Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что обсуждается планирование встречи в одной из двух стран, как сообщает РИА Новости.
«Мы обсуждали возможность нашей встречи, либо он приедет к нам, либо я посещу его — посмотрим», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что руководители обеих стран хотели устроить встречу до проведения выборов в Турции, но решили перенести ее, чтобы избежать возможных спекуляций о влиянии на политическую ситуацию внутри страны.

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#переговоры
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Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО
Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому
30 июля 2023, 00:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утверждает, что, хотя Россия не стремится к конфликту с НАТО, она готова к такому исходу, цитирует его РИА Новости.
«Мы в состоянии ответить на любой сценарий. Однако никто этого не желает. Но если кто-то — и это не мы — решит пойти на этот шаг, мы будем готовы», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что был установлен специальный механизм предотвращения подобных конфликтов по инициативе США. Он уточнил, что руководители некоторых подразделений могут связываться напрямую и получать консультации в любой кризисной ситуации.

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