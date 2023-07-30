Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ

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В думской базе данных появился отрицательный отзыв правительства на законопроект, который предложила партия КПРФ, о выходе РФ из ВМФ.
Законопроект предлагал признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ о вступлении в МВФ, МБР и Международную ассоциацию развития, а также денонсировать протокол о вступлении РФ в эти организации.
В правительстве объяснили, что односторонний выход России из МВФ и Группы Всемирного банка может привести к рискам возврата активов, которые Россия вкладывала в эти структуры. Также кабмин отметил, что существуют риски и для участия России в других международных финансовых механизмах, которые связаны с программами МВФ.
В правительстве указали, что на площадках МВФ и Группы Всемирного банка у России есть возможность представлять свою позицию.
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В правительстве объяснили, что односторонний выход России из МВФ и Группы Всемирного банка может привести к рискам возврата активов, которые Россия вкладывала в эти структуры. Также кабмин отметил, что существуют риски и для участия России в других международных финансовых механизмах, которые связаны с программами МВФ.
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Мария Фирсова