Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского

Кабинет министров Украины назначил пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» отцу президента страны Александру Зеленскому. Соответствующее постановление украинского правительства уже опубликовано официально.
Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена Жена Зеленского потратила более миллиона долларов на украшения во время поездки в США. Пока президент Украины выступал на Генассамблее ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка — Пятую авеню. Там расположены наиболее шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской — Cartier.
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