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Правительство Украины объявит выговор Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в Киеве
Украинское правительство заявило о намерении объявить выговор мэру Киева Виталию Кличко за ненадлежащее состояние бомбоубежищ в столице. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба кабмина в Telegram-канале «Правительство онлайн».
В сообщении говорится, что данное решение поддержал кабмин Украины. Мэр Киева Кличко будет привлечен к дисциплинарной ответственности, говорится на портале. Также отмечается, что выговор будет объявлен
начальнику столичной военной администрации Сергею Попко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский рассказал о непригодности четверти бомбоубежищ на Украине.
В сообщении говорится, что данное решение поддержал кабмин Украины. Мэр Киева Кличко будет привлечен к дисциплинарной ответственности, говорится на портале. Также отмечается, что выговор будет объявлен
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский рассказал о непригодности четверти бомбоубежищ на Украине.
Анастасия Крестьянова